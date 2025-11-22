Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Bolsonaro é preso preventivamente após pedido da Polícia Federal

Prisão foi decretada por risco de fuga e possível tentativa de obstrução das medidas cautelares

22 novembro 2025 - 07h25Taynara Menezes    atualizado em 22/11/2025 às 07h27
Bolsonaro foi preso na manhã de hojeBolsonaro foi preso na manhã de hoje   (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado (22) após um pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão preventiva, que não tem prazo determinado e deve ser reavaliada periodicamente.

A decisão ocorreu depois que o senador Flávio Bolsonaro convocou uma vigília em frente ao condomínio do ex-presidente na noite de sexta-feira (21). Para Moraes, o ato indicou risco de fuga e possível mobilização de apoiadores para dificultar a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar de Bolsonaro, caracterizando, segundo o ministro, a repetição do “modus operandi” já investigado.

Bolsonaro foi detido por volta das 6h, sem resistência. Após os trâmites na sede da PF, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde permanecerá em uma Sala de Estado, espaço reservado para autoridades. Ele passou por exame de corpo de delito no próprio local para evitar exposição.

Em nota, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do STF. A defesa de Bolsonaro afirmou que, até as 6h40, ainda não havia sido informada oficialmente da prisão do ex-presidente. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, medida decretada por Alexandre de Moraes após descumprimento de cautelares impostas anteriormente.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'
Política
Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'
Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
Política
Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Lideranças de MS reagem à prisão de Bolsonaro
Na decisão em que Moraes determina a prisão
Política
Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
Bolsonaro precisaria de atendimento especializado
Política
Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária ao STF
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Juiz Ariovaldo e fachada da Câmara da Capital -
Política
Câmara Municipal vai recorrer de decisão que ordena devolução de verbas indenizatórias
Marcelo Moura Bluma -
Política
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha
Deputado federal, Beto Pereira
Política
Beto Pereira reforça luta pela igualdade racial no Dia da Consciência Negra
Lula
Política
Lula pede análise responsável do PL Antifacção pelo Senado

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta