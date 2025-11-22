Bolsonaro é preso preventivamente após pedido da Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado (22) após um pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão preventiva, que não tem prazo determinado e deve ser reavaliada periodicamente.

A decisão ocorreu depois que o senador Flávio Bolsonaro convocou uma vigília em frente ao condomínio do ex-presidente na noite de sexta-feira (21). Para Moraes, o ato indicou risco de fuga e possível mobilização de apoiadores para dificultar a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar de Bolsonaro, caracterizando, segundo o ministro, a repetição do “modus operandi” já investigado.

Bolsonaro foi detido por volta das 6h, sem resistência. Após os trâmites na sede da PF, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde permanecerá em uma Sala de Estado, espaço reservado para autoridades. Ele passou por exame de corpo de delito no próprio local para evitar exposição.

Em nota, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do STF. A defesa de Bolsonaro afirmou que, até as 6h40, ainda não havia sido informada oficialmente da prisão do ex-presidente. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, medida decretada por Alexandre de Moraes após descumprimento de cautelares impostas anteriormente.

