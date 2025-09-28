Menu
Política

Bolsonaro e Tarcísio discutem composição da chapa da direita ao Senado em 2026

Ex-presidente articula mapa eleitoral em São Paulo e avalia nomes para disputa

28 setembro 2025 - 14h14Carla Andréa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se reunir nesta segunda-feira (29) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília, para discutir a composição da chapa da direita ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Bolsonaro tem dedicado as últimas semanas à construção de um mapa eleitoral da direita para a disputa pela Casa Legislativa.

Na semana passada, o tema foi tratado por Bolsonaro em reunião com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

Com a permanência do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o partido avalia nomes — inclusive de outras legendas — para ocupar a vaga que seria dele na disputa em São Paulo.

Um dos nomes mais cotados atualmente é o do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), que conta com o apoio direto de Tarcísio.

Já a segunda vaga da chapa ainda está em aberto, e o PL analisa três possíveis candidatos: os deputados federais Marcos Feliciano (PL) e Cezinha Madureira (PSD), além do vice-prefeito da capital paulista, Ricardo Mello Araújo (PL).

No campo da esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também avalia nomes para a disputa no estado. Os ministros Fernando Haddad (PT) e Simone Tebet (MDB) estão entre os mais cotados, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento.

Apesar da reunião com Bolsonaro, Tarcísio afirmou que não pretende discutir nem a chapa presidencial de 2026 nem a articulação pela aprovação do projeto de lei da Anistia.

No entanto, aliados de ambos reconhecem que esses temas são inevitáveis nas conversas entre os dois líderes.

Bolsonaro tem dito a aliados e familiares que ainda não escolheu quem apoiará para sucedê-lo na liderança da direita em 2026, e que só deve tomar essa decisão no próximo ano.

