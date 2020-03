O presidente Jair Bolsonaro vai convocar novamente cadeia nacional de rádio e televisão para exibir outro pronunciamento sobre o combate ao novo coronavírus, na noite desta terça-feira (31). Na terça (24) passada, ele pregou o retorno à normalidade e que "a vida tem que continuar", contra o "pânico ou histeria".

Segundo reportagem do Jornal O Globo, na saída do Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente usou um trecho de pronunciamento do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para alegar que, agora, até a entidade internacional estaria defendendo o retorno ao trabalho. E aventou a possibilidade de fazer um pronunciamento para comentar a fala do dirigente da entidade.

“Vocês viram o que o diretor-presidente da OMS falou, não? Alguém viu aí? Que tal eu ocupar rede nacional de rádio e TV hoje à noite para falar sobre isso?”, comentou.

Na véspera, Tedros citou a preocupação com pessoas isoladas em lugares mais pobres do mundo que têm que trabalhar diariamente para ganhar o "pão de cada dia" e cobrou dos governos que adotem medidas para garantir a renda da população mais pobre com a crise do coronavírus. Bolsonaro se referiu apenas a primeira parte da fala de Tedros, mas omitiu a segunda.

Após a fala de Bolsonaro, Tedros publicou hoje no Twitter, no início da tarde desta terça, que "pessoas sem uma renda regular ou sem nenhuma reserva financeira merecem políticas sociais que garantam dignidade e permitam a eles cumprir medidas de saúde pública contra a Covid-19".

O diretor-geral ainda afirmou que pede para que países "desenvolvem políticas que forneçam proteção econômica para aqueles que não consigam trabalhar durante a pandemia".

