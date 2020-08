Bolsonaro nomeia Temer como chefe da missão de ajuda ao Líbano

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã deste domingo (9), ter convidado o ex-presidente Michel Temer (MDB), filho de libaneses, para atuar na missão de ajuda ao Líbano, após Beirute ser atingida por uma forte explosão que deixou cerca de 300 mil pessoas desabrigadas na semana passada.



Bolsonaro fez o anúncio durante uma videoconferência internacional, que contou com a participação de outros chefes de estado, entre eles os presidentes do Líbano, Michel Aoun, da França, Emmanuel Macron, e dos EUA, Donald Trump.

O presidente afirmou ainda que o Brasil irá enviar medicamentos, insumos médicos e alimentos ao Líbano, além de uma equipe de perícia para ajudar nas investigações sobre o incidente na capital libanesa.

"Nos próximos dias partirá do Brasil rumo ao Líbano uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde, reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o envio, por via marítima, de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências das perdas de estoque de cereais destruídos na explosão", disse Bolsonaro durante a videoconferência.



"Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil", finalizou o presidente.

Beirute



A explosão aconteceu no dia 4 de agosto, após incêndio que atingiu um armazém no porto de Beirute contendo 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Cerca de 150 pessoas morreram e 3 mil ficaram feridas







Deixe seu Comentário

Leia Também