Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento na pele

A cirurgia seria realizada no domingo (14), com liberação no mesmo dia

08 setembro 2025 - 18h24Brenda Assis
BolsonaroBolsonaro   (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realização de um procedimento médico no próximo domingo (14), no Hospital DF Star, em Brasília.

No pedido encaminhado ao Supremo na manhã de hoje, Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, anexou relatório médico que prescreve um procedimento na pele, com alta no mesmo dia.

No dia 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro, que também é monitorado por tornozeleira eletrônica.

A prisão foi decretada após o ministro entender que Bolsonaro usou redes sociais dos filhos para burlar a proibição de usar as próprias, inclusive por intermédio de terceiros.

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política. 

Nesse processo, o ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. 

Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo, cujo julgamento deve ser finalizado na sexta-feira (12). 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira garante investimentos em educação, saúde e infraestrutura em MS
Tebet e Alckmin lideram corrida rumo ao Senado por SP
Política
Simone Tebet e Alckmin lideram corrida ao Senado por São Paulo em 2026, aponta Atlas
Nelsinho, Nair Branti, Pedrossian Neto, Neuza, Emerson Garrucha e Otávio Trad
Política
PSD deixará articulação para compor chapa com Riedel nas mãos de Barbosinha
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Com volta de conselheiros investigados, TCE-MS faz reestruturação
Deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
PL quer dobradinha ao Senado em MS com apoio de Bolsonaro
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel pontua momento de 'reflexão' no Dia da Independência
Área da proposta da região Norte
Política
Câmara discute criação de Horto Florestal na região norte de Campo Grande
Prefeito Juliano Ferro
Política
Juiz marca audiência de instrução em caso de falsidade ideológica eleitoral em Ivinhema
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Política
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso