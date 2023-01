Bolsonaro pede novo visto às autoridades dos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao governo dos Estados Unidos um novo visto de visitante, que caso seja aceito, estenderia sua visita ao país por mais seis meses. As informações são do jornal britânico Financial Times.

Segundo a reportagem, o pedido de Bolsonaro foi recebido pelas autoridades estadunidenses na última sexta-feira (27). O jornal ainda obteve acesso a informações da defesa do ex-presidente, que afirmou que ele deverá permanecer fora do Brasil enquanto houverem processos correndo contra ele.

Nos Estados Unidos desde dezembro, o ex-presidente deu entrada no país com um visto A-1, reservado a diplomatas e chefes de Estado. Por ter perdido a eleição, o visto de Bolsonaro perder a validade dia 31 de janeiro.

Segundo as regras videntes, portadores da modalidade de visto A-1 que deixam o cargo devem submeter pedidos de permanência em até 30 dias, e como não é presidente do Brasil desde o dia 1º de janeiro, ele deve preencher um formulário e enviá-lo à Divisão Diplomática do Governo até o dia 31 deste mês.

No sábado (28), o senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, afirmou que seu pai não tem uma data para retornar ao país. “Pode ser amanhã, pode ser em seis meses, pode ser nunca”, comentou quando questionado da volta de Jair.

