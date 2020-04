Bolsonaro quer gabinete de Michelle vinculado à Presidência

Mauro Silva, com informações do Antagonista

A pedido da Michelle Bolsonaro, o seu esposo, o presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), solicitou à sua equipe jurídica um decreto para transformar o gabinete da primeira -dama em um órgão oficial do governo vinculado à Presidência.

Michelle cumpre um papel simbólico no governo Bolsonaro, mesmo assim ela possui assessores pessoais e seguranças. Caso o pedido do presidente seja aprovado, sua esposa terá direito de contar com cargos de assessoria especializada e chefe de gabinete exclusivos.

