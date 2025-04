Bolsonaro retira sonda do nariz e inicia dieta líquida

Pedro Molina, com informações do g1

O mais recente boletim de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que ele responde bem ao tratamento, retirou a sonda nasogástrica e vai progredir nesta quarta-feira (30) para uma dieta líquida.

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star desde 12 de abril, Bolsonaro teve boa aceitação da oferta de água, chá e gelatina na terça-feira (29), apresentando “melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos”.

“[Bolsonaro] recebe suporte calórico e nutricional por via oral e parenteral (endovenosa), realizando fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Necessita ainda de monitorização e vigilância continua”, diz trecho do boletim.

Apesar das melhoras observadas, não se tem previsão de quando o ex-presidente receberá alta da UTI.

