Bolsonaro só vai depor à PF se tiver acesso ao processo

Com depoimento na sede da Polícia Federal (PF) em Brasília marcado para esta quinta-feira (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante entrevista à rádio CBN Recife nesta quarta-feira (21), que só irá depor se seus advogados tiverem acesso ao processo.

“Eu sigo as orientações dos advogados. Se eles tiverem acesso [ao processo] até amanhã, obviamente que eu vou falar”, afirmou o ex-presidente durante a entrevista.

A expectativa inicial é que Bolsonaro fosse ouvido no âmbito da Operação Tempus Veritatis somente no segundo semestre, porém, ele foi intimado e deve prestar depoimento. Ele é investigado por suposta participação em organização criminosa que teria orquestrado um golpe de Estado.

Durante a operação, Bolsonaro teve seu passaporte apreendido, o que o impede de fazer viagens ao exterior, e teve a comunicação com outros investigados, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vetada.

