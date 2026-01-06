Menu
Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve após cair em cela da PF

Ex-presidente bateu a cabeça em um móvel

06 janeiro 2026 - 13h38Luiz Vinicius
Bolsonaro caiu dentro da celaBolsonaro caiu dentro da cela   (Mateus Bonomi/Reuters)

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda durante a madrugada desta terça-feira, dia 6, e bateu a cabeça em um móvel na cela da Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre a pena pela tentativa de golpe de Estado.

Conforme informação divulgada pela CNN Brasil, Bolsonaro teria sofrido um traumatismo craniano leve. Esse detalhe foi afirmado pelo cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde do ex-presidente.

Nas redes sociais, Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama, revelou que a situação só veio a tona quando chamaram ele para a visita da esposa. O relato foi publicado nas redes sociais.

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", escreveu nas redes sociais.

A própria Michelle, inclusive, afirmou nas redes sociais que Bolsonaro estaria indo para o hospital de Brasília, onde passaria por exames. "Pedimos que orem por ele".

Ainda segundo a CNN Brasil, a Polícia Federal confirmou a versão da ex-primeira-dama e informou que o ex-presidente será encaminhado para o DF Star, hospital particular, para exames.

