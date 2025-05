Bolsonaro tem alta prevista para domingo

Internado desde o dia 11 de abril, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (3), à CNN Brasil, que tem “enormes chances” de receber alta hospitalar neste domingo (4).

Ele está em um quarto do Hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia no sistema digestivo.

Bolsonaro passou mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte e foi transferido à capital federal, onde, no dia 13 de abril, foi submetido a uma extensa cirurgia para desobstrução intestinal.

O procedimento foi necessário devido à formação de aderências no intestino, sequela de cirurgias anteriores realizadas após o atentado a faca sofrido em 2018, durante a campanha presidencial em Juiz de Fora (MG).

Na última terça-feira (29), Bolsonaro apresentou melhora clínica, retirou a sonda nasogástrica e iniciou uma dieta líquida. Segundo o boletim médico divulgado neste sábado (3), o ex-presidente permanece estável e a equipe médica avalia que a alta deve ocorrer nos próximos dias.

Bolsonaro já passou por diversas internações nos últimos anos para tratar complicações decorrentes da facada, como obstruções e aderências intestinais, condição que exige acompanhamento contínuo.

