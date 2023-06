Bolsonaro tem plano caso seja julgado inelegível pelo TSE

Bolsonaro não deverá se afastar das disputas políticas, caso seja julgado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no próximo dia 22.

O ex-presidente acredita que terá papel importante nas eleições municipais de 2024, assim como na eleição presidencial de 2026. Mesmo que não possa disputar um mandato, pois Bolsonaro é considerado um “cabo eleitoral” de peso.

Hoje, a principal aposta de Bolsonaro nas eleições de 2026, caso fique inelegível, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O ex-presidente, porém, não descarta o nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, para a disputa presidencial. O filho, Flávio Bolsonaro, e o governador do Paraná, Ratinho Junior, também estão no radar de Bolsonaro.

A definição vai depender do cenário político nos próximos meses, com o andamento da CPI do 8 de janeiro. E, claro, da decisão do TSE sobre sua inelegibilidade.

Caso seja condenado, Bolsonaro pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

