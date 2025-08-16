Menu

Política

Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico

Ex-presidente voltou para casa, onde cumpre prisão domiciliar, após 5 horas de avaliação médica em hospital em Brasília

16 agosto 2025 - 14h52Carla Andréa, com CNN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com esofagite e gastrite persistentes, além de apresentar sinais de infecções pulmonares recentes, segundo boletim médico divulgado neste sábado (16) pelo Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro permaneceu na unidade hospitalar por cerca de cinco horas para realizar uma série de exames autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os médicos responsáveis, os exames laboratoriais e de imagem revelaram a presença de duas infecções pulmonares antigas, possivelmente causadas por episódios de broncoaspiração — condição em que alimentos ou líquidos são aspirados para os pulmões.

Ainda de acordo com o boletim, a endoscopia indicou que a esofagite e a gastrite persistem, embora em intensidade reduzida, exigindo a continuidade do tratamento com medicamentos.

O ex-presidente também deverá manter cuidados com a hipertensão, refluxo gastroesofágico e adotar medidas para prevenir novas broncoaspirações.

Bolsonaro foi liberado às 13h58 (horário de Brasília), após ser internado às 9h da manhã. A autorização para a ida ao hospital foi concedida por Moraes, que determinou que a defesa do ex-presidente apresente um atestado de comparecimento em até 48 horas.

O ex-mandatário é acompanhado por médicos desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, ele vem passando por acompanhamentos de saúde regulares devido às complicações do ferimento.




