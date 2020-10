Vídeo: Bolsonaro visita Pazuello, um dia após diagnóstico de covid

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quinta-feira (22), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que cumpre isolamento social após ser diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19).

Sem máscara e sem respeitar o distanciamento social, o encontro foi registrado em live transmitida pelo Facebook do presidente. Durante a conversa eles falaram sobre os sintomas que Pazuello teria sentido desde domingo e que já na terça-feira a noite já teria iniciado o tratamento com cloroquina, acordando melhor já no outro dia. “Senti dor de cabeça e cansaço, mas na terça-feira eu comecei tratamento com acompanhamento medico e acordei muito melhor na quarta-feira (22)”, afirma Pazuello. Questionado por Bolsonaro como ele estaria se sentindo hoje, respondeu rapidamente que estava se sentindo “zero bala”.

Mais ao final da live, o presidente reafirma sua teoria de que a cloroquina funciona, usando como base a sua experiência e também a do ministro. Eles finalizaram concordando com a orientação de que é para seguir as prescrições medicas e não esperar sentir falta de ar para procurar um medica.

Assista ao vídeo na integra:

