Política

Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores

Memorando assinado em Kuala Lumpur busca ampliar pesquisa, formação de profissionais e fortalecimento da cadeia de suprimentos do setor tecnológico

25 outubro 2025 - 17h32

O Brasil e a Malásia assinaram neste sábado (25), em Kuala Lumpur, um memorando de entendimento para ampliar a cooperação na indústria de semicondutores, setor considerado estratégico para o desenvolvimento econômico e tecnológico de ambos os países.

O acordo ocorre em um momento em que montadoras instaladas no Brasil voltam a relatar dificuldades no abastecimento de chips, o que pode afetar a produção de veículos nas próximas semanas.

Segundo o documento, o objetivo é fortalecer os laços comerciais e tecnológicos, com foco em pesquisa e desenvolvimento (P&D), capacitação de profissionais especializados e fortalecimento da cadeia de suprimentos.

“O compromisso é promover e desenvolver a cooperação na indústria de semicondutores entre agências governamentais, instituições de pesquisa e parceiros do setor”, diz o texto do memorando.

A assinatura foi realizada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pelo ministro malaio dos Investimentos, Comércio e Indústria, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz.

Entre as ações previstas estão projetos conjuntos de pesquisa, intercâmbio de especialistas, programas de treinamento e apoio mútuo para que Brasil e Malásia se consolidem como polos regionais da indústria de semicondutores.

O acordo, de caráter não vinculante, estabelece que cada país será responsável pelas despesas de seus representantes e que todas as atividades deverão respeitar as legislações nacionais.

O memorando terá validade inicial de dois anos, com renovação automática por igual período, salvo decisão contrária de uma das partes, que deverá comunicar a intenção de encerramento com três meses de antecedência.

