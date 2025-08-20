Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA

Programa de cooperação entre os dois exércitos, firmado durante o governo Jair Bolsonaro, previa ações de treinamento conjuntas

20 agosto 2025 - 17h12Carla Andréa

O governo brasileiro sinalizou restrições orçamentárias e a necessidade de rever a verba prevista para o Combined Operation and Rotation Exercise (CORE), programa de cooperação militar com os Estados Unidos, o que pode levar ao cancelamento do evento.

O CORE é um programa de treinamento conjunto firmado durante o governo Jair Bolsonaro (PL) que prevê ações militares entre os dois países, revezando a realização da operação a cada ano.

O primeiro CORE ocorreu em 2021, no Brasil, e desde então os países se alternam como anfitriões. Neste ano, o exercício estava previsto para o sertão pernambucano, reunindo cerca de 200 militares brasileiros e 150 soldados norte-americanos.

Fontes das Forças Armadas brasileiras indicam que o tensionamento diplomático é o principal motivo para o adiamento, somado à restrição orçamentária.

A operação agora seria revista para priorizar apenas ações militares essenciais, como a Operação Atlas, planejada próxima à Venezuela.

Em agosto, estava prevista a vinda de militares norte-americanos para conhecer o terreno da operação, mas eles não compareceram. Apesar disso, os EUA informaram que, da parte deles, o exercício segue mantido.

O iminente cancelamento do CORE ocorre em um momento de maior crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos na história recente, que já afetou outros programas conjuntos.

Em julho, os americanos cancelaram o Southcom, evento que seria realizado em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) em Brasília.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Política
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Política
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Política
TRE/MS é eleito o tribunal mais transparente do Brasil pela 4° vez seguida
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Política
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Política
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Reinaldo Azambuja
Política
Reinaldo deve se filiar ao PL dia 12 de setembro em evento na Capital
Deputado federal Beto Pereira -
Política
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Senadora na abertura dos trabalhos -
Política
"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS
Foto:
Política
Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP
A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele "viola a liberdade de expressão" e institui a "censura" ao criar regras
Política
Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças no Brasil

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã