Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA

O governo brasileiro sinalizou restrições orçamentárias e a necessidade de rever a verba prevista para o Combined Operation and Rotation Exercise (CORE), programa de cooperação militar com os Estados Unidos, o que pode levar ao cancelamento do evento.

O CORE é um programa de treinamento conjunto firmado durante o governo Jair Bolsonaro (PL) que prevê ações militares entre os dois países, revezando a realização da operação a cada ano.

O primeiro CORE ocorreu em 2021, no Brasil, e desde então os países se alternam como anfitriões. Neste ano, o exercício estava previsto para o sertão pernambucano, reunindo cerca de 200 militares brasileiros e 150 soldados norte-americanos.

Fontes das Forças Armadas brasileiras indicam que o tensionamento diplomático é o principal motivo para o adiamento, somado à restrição orçamentária.

A operação agora seria revista para priorizar apenas ações militares essenciais, como a Operação Atlas, planejada próxima à Venezuela.

Em agosto, estava prevista a vinda de militares norte-americanos para conhecer o terreno da operação, mas eles não compareceram. Apesar disso, os EUA informaram que, da parte deles, o exercício segue mantido.

O iminente cancelamento do CORE ocorre em um momento de maior crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos na história recente, que já afetou outros programas conjuntos.

Em julho, os americanos cancelaram o Southcom, evento que seria realizado em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) em Brasília.

