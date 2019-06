Cabo Almi acredita em soltura de Lula e cancelamento da sentença

Contrário a reforma da Previdência e político de oposição, o deputado estadual Cabo Almi (PT), acredita que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, saia em breve da prisão. Isso tudo porque, no último domingo (9), o site The Intercept Brasil divulgou conversas entre o ex- juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, dando a entender que havia uma trama e planejamento para prender o ex-presidente.



Após as publicações houve um verdadeiro terremoto na política brasileira e questionamentos acerca da operação Lava Jato.



Ao JD1 Notícias, o parlamentar disse que não é admissível ter dois pesos e duas medidas no judiciário. “Sabemos que o juiz tem que ser imparcial, não pode falar com as partes, ele não pode interferir no resultado. A prisão do Lula tem que ser cancelada, se não for a democracia do país corre risco”, disse.



Ele acredita que o ex-presidente seja solto nos próximos dias e que a sentença possa ser anulada, pela forma duvidosa que foi condenado. “Fica parecendo que o Moro já tinha planos, tinha conversado com o Bolsonaro pela troca de favores, e estava trabalhando arduamente para manter o ex- presidente preso, e isso gerou o descrédito da sentença”, concluiu.

