Projetos sobre reconhecimento, cultura e urbanismo são pautados na Câmara

Os vereadores analisam três projetos de leis nesta quinta-feira (8), na Ordem do Dia da Câmara Municipal de Campo Grande em primeira e segunda discussão.

Em primeira discussão e votação, será analisado o Projeto de Lei n. 11.443/24, proposto pela vereadora Luiza Ribeiro, que denomina “Praça Humberto de Alencar” um espaço público localizado no parcelamento da Vila Palmira, no bairro Santo Amaro, entre as quadras 57, 50 e 51, delimitado pelas ruas Constantinopla, Guiratinga e a Avenida Aeroporto.

Também será discutido o Projeto de Lei n. 11.337/24, de autoria do vereador Papy, que altera e acrescenta dispositivos à Lei n. 5.925/17, responsável por instituir os “Ecopontos Culturais” em Campo Grande.

Em segunda discussão será discutido o Projeto de Resolução n. 556/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui a Medalha Herói Campo-Grandense, uma honraria destinada a reconhecer cidadãos que tenham prestado serviços relevantes em prol da cidade.

