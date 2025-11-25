Menu
Política

Câmara antecipa R$ 9 milhões para garantir serviços de tapa-buracos na Capital

O repasse, que só seria feito no fim do ano, foi enviado na semana passada para evitar a interrupção dos serviços de manutenção

25 novembro 2025 - 16h39Taynara Menezes
A operação tapa-buracos de Campo Grande, que havia perdido ritmo por falta de recursos, voltou às ruas depois que a Câmara Municipal antecipou ao Executivo a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo. O repasse, que só seria feito no fim do ano, foi enviado na semana passada para evitar a interrupção dos serviços de manutenção.

O presidente da Câmara, vereador Papy, disse que a articulação foi construída em conjunto com o primeiro-secretário, vereador Carlão, após o Legislativo cobrar respostas da Prefeitura sobre a crescente deterioração das vias.

“Encontramos uma saída rápida para impedir que a cidade continuasse sofrendo. A antecipação garante que as equipes permaneçam trabalhando”, afirmou.

A medida foi tomada após reuniões com o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e com a secretária de Fazenda, Márcia Hokama, chamadas pelos vereadores para explicar a paralisação. Os encontros deixaram claro que o caixa estava insuficiente para manter o ritmo das obras.

O duodécimo, repasse mensal previsto na Constituição e na LOA, financia o funcionamento do Legislativo, e valores não utilizados precisam ser devolvidos ao Executivo ao final do exercício. Desta vez, porém, a devolução foi antecipada justamente para recompor o orçamento da manutenção urbana.

Com o dinheiro liberado, as empresas contratadas já retomaram e ampliaram as frentes de serviço pela cidade. Para Papy, o gesto reforça o papel ativo da Câmara. “A população cobrava solução, e a Câmara ajudou a fazer acontecer. Não ficamos só no discurso”, defendeu. 

