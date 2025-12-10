Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Câmara aprova "PL da Dosimetria"

A medida prevê impacto sobre o tempo de prisão de Bolsonaro e deve ser analisada pelo Senado ainda neste ano

10 dezembro 2025 - 07h15Sarah Chaves, com G1 e Folha de S.Paulo    atualizado em 10/12/2025 às 07h18
O placar foi de 291 votos a favor e 148 contráriosO placar foi de 291 votos a favor e 148 contrários   (Kebec Nogueira/Metropoles)

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o projeto que substitui a anistia ampla por uma política de redução de penas para os condenados por trás dos ataques de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O texto, relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), segue agora para o Senado, onde o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) sinalizou intenção de votar ainda neste ano.

O placar de 291 votos a favor e 148 contrários consolidou um acordo costurado nos bastidores entre a cúpula da Câmara, setores do centrão e ministros do Supremo Tribunal Federal. 

A votação encerrou um dia marcado por tensão no plenário, após a expulsão forçada do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que protestava contra seu processo de cassação. A sessão avançou até as 3h56, com tentativas da base governista de atrasar o processo por meio de questões de ordem. O governo Lula (PT) votou integralmente contra a proposta.

A redação final estabelece parâmetros que podem reduzir o tempo de prisão de Bolsonaro. Condenado a 27 anos e 3 meses pela trama golpista, o ex-presidente poderia, no cenário mais favorável apontado por parlamentares oposicionistas, cumprir 2 anos e 4 meses em regime fechado. Outras leituras jurídicas apontam para prazos maiores, entre pouco mais de 3 e 4 anos. Hoje, com a pena fixada, a projeção é de permanência no regime fechado até abril de 2033.

O alcance do projeto se estende também a outros tipos penais, com efeitos sobre a progressão de regime em crimes como coação no curso do processo, incêndio doloso e resistência contra agentes públicos. Partidos de esquerda exploraram esse ponto para tentar barrar a medida, argumentando que ela poderia beneficiar o crime organizado. Paulinho da Força negou relação com delitos comuns e afirmou que o texto se restringe aos eventos do 8 de Janeiro.

O avanço da proposta ocorre dias depois de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter sugerido desistir da pré-candidatura à Presidência em troca da anistia plena ao pai, declaração interpretada no centrão como tentativa de pressão. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou influência do senador e afirmou que decidiu pautar o tema para encerrar o ano legislativo com a questão encaminhada.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), admitiu que a legenda continuará defendendo a anistia, mas reconheceu que o avanço da redução de penas foi a alternativa viável no momento. 

No campo oposto, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que Motta cedeu às movimentações de Flávio Bolsonaro. Para o centrão, que vê Tarcísio de Freitas como alternativa presidencial preferencial, a pressão do senador foi mal recebida e reforçou a escolha por uma solução que não reabrisse confrontos com o STF.

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vandalismo aconteceu no dia 8 de janeiro
Política
Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro
A Polícia Federal, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, apura um suposto esquema de venda
Política
CNJ confirma afastamento de desembargadores investigados no TJMS
Réu tenta HC preventivo -
Interior
STJ nega revogação de prisão de ex-vereador de Sete Quedas investigado por estupro
Senador Flávio Bolsonaro
Política
"Candidatura é irreversível", diz Flávio sobre 2026
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Foto: Wagner Guimarães
Política
Alems aprecia Balanço Geral do Estado referente a 2023
Mesa Diretora
Política
Câmara vota autorização para prefeitura contratar R$ 156 milhões em crédito
Presidente Lula
Política
Lula propõe reunião dos Poderes para tratar de feminicídio
Jaceguara Dantas da Silva
Política
Lula nomeia Jaceguara Dantas para o CNJ a partir de 1° de fevereiro de 2026
Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção
Política
Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade