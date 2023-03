CÃ¢mara aprova PL para incentivar a adoÃ§Ã£o de animais

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (16), o Projeto de Lei 50/19, que determina que pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos semelhantes fixem cartazes que facilitem a adoção de animais.

O texto aprovado, de autoria do deputado Fred Costa (Patriota-MG), detalha que o cartaz deve conter o nome da entidade responsável pela doação do animal, ONG ou entidade defensora dos animais, telefone e e-mail para contato e informações.

Além disso, o PL determina eu os animais devem ser entregues já vacinados e vermifugados, com os custos sendo arcados por quem irá adotar ou pelas instituições responsáveis pela adoção.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também