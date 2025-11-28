Câmara aprova PPA 2026 - 2029 com número recorde de emendas

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em duas discussões realizadas em sessão ordinária e extraordinária na quinta-feira (27), o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, que inclui 347 emendas propostas pelos vereadores. O PPA, previsto no Projeto de Lei 12.050/25, define o planejamento de investimentos da prefeitura para os próximos quatro anos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e habitação.

O relator da proposta, vereador Otávio Trad, destacou o número recorde de emendas analisadas na tríade orçamentária PPA, Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que, somadas, ultrapassam 1,2 mil. Ele agradeceu o trabalho técnico envolvido e afirmou que o relatório foi aprovado integralmente, ressaltando a importância da Câmara na definição dos investimentos futuros da Capital.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), enfatizou que o PPA terá impacto direto no orçamento municipal, independentemente de mudanças políticas, e parabenizou o diálogo dos parlamentares com a população na elaboração das emendas.

O PPA é o principal instrumento de planejamento governamental, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas para orientar políticas públicas e promover desenvolvimento sustentável. Ele organiza ações por macrodesafios distribuídos em oito eixos, como desenvolvimento sustentável, educação, saúde, infraestrutura, proteção social, cultura, esporte e eficiência administrativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também