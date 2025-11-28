Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Câmara aprova PPA 2026 - 2029 com número recorde de emendas

O projeto define o planejamento de investimentos da prefeitura para os próximos quatro anos

28 novembro 2025 - 08h22Sarah Chaves
O presidente da Câmara, vereador Papy, enfatizou que o PPA terá impacto direto no orçamento municipalO presidente da Câmara, vereador Papy, enfatizou que o PPA terá impacto direto no orçamento municipal   (Divulgação)
Dr Canela

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em duas discussões realizadas em sessão ordinária e extraordinária na quinta-feira (27), o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, que inclui 347 emendas propostas pelos vereadores. O PPA, previsto no Projeto de Lei 12.050/25, define o planejamento de investimentos da prefeitura para os próximos quatro anos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e habitação.

O relator da proposta, vereador Otávio Trad, destacou o número recorde de emendas analisadas na tríade orçamentária PPA, Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)  que, somadas, ultrapassam 1,2 mil. Ele agradeceu o trabalho técnico envolvido e afirmou que o relatório foi aprovado integralmente, ressaltando a importância da Câmara na definição dos investimentos futuros da Capital.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), enfatizou que o PPA terá impacto direto no orçamento municipal, independentemente de mudanças políticas, e parabenizou o diálogo dos parlamentares com a população na elaboração das emendas.

O PPA é o principal instrumento de planejamento governamental, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas para orientar políticas públicas e promover desenvolvimento sustentável. Ele organiza ações por macrodesafios distribuídos em oito eixos, como desenvolvimento sustentável, educação, saúde, infraestrutura, proteção social, cultura, esporte e eficiência administrativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
'Cursos técnicos são essenciais', diz Câmara de Deodápolis sobre gasto de R$ 463 mil em diárias
Audiência de custódia -
Política
Lula sanciona lei que endurece a vida de criminosos em audiências de custódia
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota Plano Plurianual 2026-2029 com 347 emendas
Foto: João Garrigo/Divulgação
Política
Deputados analisam atualização do PPA e inclusão de ação para militares
Deputado federal, Aécio Neves
Política
Lideranças de MS vão à posse de Aécio no comando do PSDB em Brasília
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Lula comenta prisão de Jair Bolsonaro: "Lição de democracia"
Bolsonaro ficará em regime fechado na PF
Política
Bolsonaro e militares condenados seguem presos após audiências de custódia
Fachada da Assembleia Legislativa
Política
Posse de governador em MS passará para 6 de janeiro
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
Com viagens ao Paraná, vereadores de Deodápolis gastam R$ 463 mil em diárias
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família