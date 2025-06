Câmara aprova projeto que exige ar-condicionado em novos ônibus da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, na última quinta-feira (26), o Projeto de Lei nº 11.636/25, que torna obrigatória a instalação de ar-condicionado nos novos ônibus do transporte coletivo da Capital.

A proposta, de autoria do vereador Landmark e subscrita por outros parlamentares, agora segue para análise da prefeita Adriane Lopes, que poderá sancionar ou vetar o texto.

O projeto determina que as próximas concessões do sistema de transporte coletivo urbano já deverão incluir, entre suas exigências contratuais, a climatização dos veículos.

Além disso, o texto autoriza a Prefeitura a intervir nos contratos vigentes, se necessário, para viabilizar a implantação do equipamento nos ônibus já em circulação.

Para o vereador Flávio Cabo Almi, que votou favoravelmente à medida, a proposta representa um avanço importante no debate sobre a qualidade do transporte público. “Esse é um passo fundamental para garantir o direito de quem depende do transporte público todos os dias. Vamos continuar acompanhando e cobrando para que essa medida se torne realidade”, declarou.

