Política

Câmara aprova título de visitante ilustre a Camilo Santana; vereadores do PL se opõem

Camilo Santana cumpre compromissos oficiais em Campo Grande nesta terça e seguirá na cidade até quarta-feira

30 setembro 2025 - 13h00Vinícius Santos     atualizado em 30/09/2025 às 13h17
Camilo Santana e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Camilo Santana e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva -   (Foto: Reprodução/Ricardo Stuckert)

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (30) o Decreto Legislativo nº 3.080/25, que concede o título de visitante ilustre ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que cumpre agenda oficial na Capital nesta semana. 

A aprovação contou com 20 votos favoráveis e 3 contrários, todos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro: Andre Salineiro (PL-MS), Ana Portela (PL-MS) e Rafael Tavares (PL-MS).

A proposta de reconhecer o ministro como visitante ilustre é da vereadora Luiza Ribeiro (PT-MS). Para a vereadora, "todo visitante é ilustre, seja da direita da esquerda do centro, aqui meu voto nunca falou a nenhum pedido para recebermos uma pessoa de fora e dar a ela o título de visitante ilustre", ressaltando ainda os investimentos do ministro na execução, "exemplo de político brasileiro", disse.

Outro que elogiou o ministro é o vereador Juari (PSDB), que é professor. Segundo Juari, "foi o melhor governador [Estado do Ceará] da história para Educação".

Agenda do ministro em Campo Grande

- Visita às obras do Novo PAC da UFMS e inauguração do Prédio Multiuso do campus em Três Lagoas

Data: 30 de setembro (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Cidade Universitária, S/N, Avenida Costa e Silva, Bairro Universitário – Campo Grande, MS)

Transmissão: Canal do MEC no YouTube

- Visita à Escola Estadual Lúcia Martins Coelho

Data: 1º de outubro (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Escola Estadual Lúcia Martins Coelho (R. Bahia, 355 – Jardim dos Estados, Campo Grande – MS)

