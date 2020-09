Câmara da capital deve retomar sessões presenciais em outubro

A Câmara Municipal de Campo Grande deve voltar às sessões ordinárias no próprio prédio, em outubro. Segundo o presidente da Casa de Leis, vereador João Rocha (PSDB), o retorno gradual será preparado neste mês.

Porém, no próximo mês, as sessões ainda devem ser feitas sem presença do público e da imprensa, só entre os vereadores e os servidores.

Atualmente os parlamentares permanecem em suas casas e participam de forma remota das sessões.

Ainda não há prazo de retomada da forma como era, com participação da população e de jornalistas. “Esperamos que o mais rápido possível”.

Em março, quando a pandemia ‘chegou’ em Campo Grande, os vereadores mantiveram as reuniões no plenário. De forma remota, foi só em agosto, quando os vereadores voltaram do recesso parlamentar.

