Política

Câmara aprova doação de área para novo campus do IFMS na Capital

O terreno fica na Avenida Gury Marques, no Bairro Centro Oeste, região do Anhanduizinho

30 outubro 2025 - 15h05
Durante a votação, representantes do IFMS acompanharam a aprovação   (Foto: Câmara Municipal)

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, na sessão ordinária desta quinta-feira (30), o Projeto de Lei nº 12.125/25, que autoriza a prefeitura a doar uma área municipal à União para construção de um novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) na Capital. O terreno fica na Avenida Gury Marques, no Bairro Centro Oeste, região do Anhanduizinho.

Com investimento estimado em R$ 17 milhões, a nova unidade terá capacidade inicial para 1,4 mil estudantes e poderá chegar a dois mil, ofertando cursos técnicos integrados ao ensino médio, formações continuadas e graduações tecnológicas. A área, avaliada em R$ 5,5 milhões, foi desafetada do patrimônio municipal e o prazo previsto para conclusão da obra é de até 60 meses.

Durante a votação, representantes do IFMS acompanharam a aprovação. A pró-reitora de ensino, Cláudia Santos Fernandes, destacou que o novo campus vai ampliar o acesso à educação profissional pública. “Hoje, para cada vaga ofertada em Campo Grande, nove ou dez estudantes ficam de fora. Este novo campus vem atender essa demanda”, afirmou.

O vereador Landmark ressaltou o trabalho conjunto entre o Legislativo, a prefeitura e o Ministério da Educação para viabilizar a doação. “É um passo importante para garantir mais oportunidades aos jovens e fortalecer o ensino técnico na região do Anhanduizinho”, disse.

Além do projeto do IFMS, os vereadores também aprovaram propostas sobre adoção e manutenção de abrigos de ônibus por associações comunitárias, a criação da Campanha da Saúde Única e denominações de ruas e honrarias.

