Política

Câmara de Campo Grande vota projeto que obriga prefeitura a detalhar salários de servidores

O Portal da Transparência deverá divulgar de forma detalhada todos os pagamentos aos servidores, incluindo salário-base, gratificações, adicionais e outras parcelas

13 outubro 2025 - 12h37
Câmara Municipal de Campo Grande - Câmara Municipal de Campo Grande -   (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Campo Grande vai votar na próxima terça-feira (14) o Projeto de Lei nº 11.972/2025, que propõe a publicação detalhada de todos os valores pagos a servidores e empregados públicos da prefeitura da Capital. A medida abrange servidores efetivos, comissionados, temporários e prestadores de serviços.

O texto da proposta determina que as informações sejam disponibilizadas de forma individualizada, discriminando salário-base, gratificações, adicionais, vantagens pessoais e outras parcelas. Além disso, prevê a criação de um glossário explicativo para que qualquer cidadão compreenda a origem de cada valor.

O autor da proposta é o vereador Marquinhos Trad (PDT). A iniciativa tem caráter preventivo e educativo, sem gerar custos adicionais ao município. O projeto aprimora um sistema já existente, garantindo que a divulgação no Portal da Transparência seja completa, contínua e de fácil entendimento, atendendo à obrigatoriedade constitucional de publicidade dos atos públicos.

