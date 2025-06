Câmara de CG recebe Fórum do Governo Federal com agenda para 2050

O Governo Federal promove uma série de encontros para ouvir representantes da sociedade civil, iniciativa privada e instituições públicas na construção de um planejamento nacional de longo prazo. Nesta quarta-feira (18) é a vez da Câmara Municipal sediar o Fórum Participativo “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050” à partir das 9h30.

“Colaborar com a construção do futuro do Brasil é mais do que um dever institucional. É um compromisso com as próximas gerações”, destaca o presidente da Casa, vereador Papy.

A Estratégia Brasil 2050 é uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e visa reunir percepções e propostas que apontem caminhos para o desenvolvimento sustentável do país nos próximos 25 anos.

Durante o Fórum, haverá uma apresentação da proposta da Estratégia Brasil 2050, falas de representantes de diferentes setores sociais e econômicos, além de dinâmicas participativas com o público.

Estão confirmadas as presenças do governador Eduardo Riedel, da ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além de prefeitos, deputados estaduais e federais e senadores.

A Secretaria Nacional de Planejamento vai apresentar a construção da Estratégia Brasil 2050, e também será realizado o painel “Desafios e Oportunidades para o Brasil que Queremos”, com a participação de entidades como FIEMS, FAMASUL, FECOMÉRCIO, universidades, pesquisadores e representantes da sociedade civil organizada.

