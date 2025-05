Câmara de Deodápolis já desembolsou R$ 178 mil em diárias nos primeiros meses de 2025

Levantamento realizado pelo JD1 Notícias, com base em dados disponíveis no Portal da Transparência, revela que a Câmara Municipal de Deodápolis já executou R$ 178.600,00 em despesas com diárias somente nos primeiros quatro meses e meio de 2025. O montante foi destinado a vereadores e servidores da Casa para participação em cursos, seminários e eventos institucionais, dentro e fora do Estado de Mato Grosso do Sul.

Inicialmente, o valor autorizado para pagamento de diárias chegou a R$ 185.350,00, porém, após anulações e eventuais devoluções, o montante líquido registrado até 20 de maio, às 20h44, foi atualizado para R$ 178.600,00.

O portal da Câmara aponta a emissão de mais de 70 (Registros) no período, com valores unitários variando entre R$ 390,00 e R$ 4.800,00 — sendo este último o maior registrado. A Casa Legislativa é composta por nove parlamentares.

Entre as viagens que mais chamam atenção está a realizada para Maringá, no Paraná, em fevereiro deste ano. Na ocasião, vereadores participaram do curso “Providências Iniciais para o Exercício de 2025 e Orientações Indispensáveis aos Novos Vereadores, Servidores, Secretários, Assessores e Diretores”. Cada parlamentar recebeu R$ 4.800,00 em diária para a atividade, valor custeado com recursos públicos.

Outra despesa registrada refere-se à viagem para Campo Grande, onde parlamentares participaram do Workshop Cerimonial e Protocolo, promovido pela Escola Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública. O valor pago por participante foi de R$ 1.950,00.

Também em Maringá, houve participação em outro evento: o seminário “Elaboração de Projetos de Leis Municipais e Proposições Legislativas: Da Construção à Aprovação”. Neste caso, o valor da diária foi de R$ 4.000,00 por pessoa.

Outro Lado – A reportagem procurou o presidente da Câmara Municipal de Deodápolis e responsável pela ordenação das despesas, vereador Carlos de Lima Neto Junior, conhecido como “Juninho Lima”, para um posicionamento sobre os gastos com diárias. Ele respondeu que a equipe jurídica irá encaminhar a resposta ao jornalismo do JD1 Notícias.

Comparativo regional

Em comparação com o município vizinho, Glória de Dourados — que também possui nove vereadores — o gasto com diárias em 2025 foi de R$ 103.900,00, conforme dados do Portal da Transparência. Apesar de o valor mais alto pago por diária em Glória ter sido superior (R$ 5.600,00), o total desembolsado pela Câmara Municipal local é consideravelmente menor que o registrado em Deodápolis.

Para acessar os dados completos e acompanhar todas as despesas detalhadas, consulte os Portais da Transparência das Câmaras Municipais abaixo: Portal da Transparência de Deodápolis e Portal da Transparência de Glória de Dourados.

