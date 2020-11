Câmara de Dourados terá 13 novos vereadores a partir de 2021

Sarah Chaves com informações do Dourados News

Nas eleições municipais de Dourados que ocorreu no domingo (15), os votos para vereador devem renovar mais de 50% dos nomes na Câmara Municipal da cidade, conforme a apuração consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Para o novo exercício, seis parlamentares conseguiram ser reeleitos. Dos 19, quatro nem tentaram. Portanto, a partir de 2021 serão 13 novos, alguns já exerceram mandato eletivo na Casa de Leis.

Foram 120.009 votos no pleito dessas eleições, dos quais 110.038 foram em candidatos concorrentes, 4.813 nulos, e 5.158 em branco.

Com o resultado final, o Legislativo douradense será composto a partir do próximo ano por Janio Miguel (PTB) eleito com 1.894 votos, Lia Nogueira (PP) 1.880, Liandra da Saúde (PTB) 1.806, Elias Ishy (PT) 1.772, Maurício Lemes (PSB) 1.728, Márcio Pudim (DEM) 1.698, Juscelino Cabral (DEM), 1.635, Olavo Sul (MDB) 1.562, Rogério Yuri (PSDB) 1.414, Laudir Munaretto (MDB) 1.329, Marcelo Mourão (Podemos) 1.315, Sérgio Nogueira (PSDB) 1.299, Fabio Luiz (Republicanos) 1.224, Diogo Castilho (DEM) 1.105, Daniel Junior (Patriota) 1.095, Creusimar Barbosa (DEM) 1.042, Daniela Hall (PSD) 991, Marcão da Sepriva (Solidariedade) 937, e Cemar Arnal (Solidariedade) 926.

A maior bancada do Palácio Jaguaribe será do Democratas (DEM), com quatro parlamentares. O MDB terá dois, mesmo número de PTB, Solidariedade e PSDB. Com apenas um estarão PP, PSB, Patriota, Republicanos, PT, Podemos e PSD.

Dos 14 vereadores que tentaram a reeleição, Silas Zanata (PSDB), votado por 1.092 eleitores, Carlito do Gás (MDB), por 880, Pedro Pepa (DEM), por 872, Juarez o Amigo de Todos (MDB), por 802, Junior Rodrigues (PTB), por 767, Cido Medeiros (DEM), por 690, Romualdo Ramim (DEM), por 607, Cirilo Ramão (MDB), por 542, e Denize Portolann (PSDB), por 337, ficaram como suplentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também