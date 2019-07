Câmara define comissão para atuar durante o recesso

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Comissão Representativa da Câmara Municipal vai ser composta por sete vereadores que vão atuar durante o recesso parlamentar que vai do dia 18 a 31 de julho, a definição dos parlamentares foi publicada na terça-feira (16), no Diário do Legislativo.

A Comissão é composta pelos vereadores Eduardo Romero, Valdir Gomes, Odilon de Oliveira, Veterinário Francisco, Fritz, Enfermeira Cida Amaral e William Maksoud.

No período do recesso, ficam suspensas algumas atividades em plenário, a exemplo das sessões ordinárias, solenes ou audiências públicas.

Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente no período, com atendimento ao público das 7h às 18h. No dia 1º de agosto ocorre a 44ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura.

Deixe seu Comentário

Leia Também