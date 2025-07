Câmara derruba veto a projeto que garante recursos para fraldas e medicamentos a família atípicas

Por unanimidade, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande rejeitaram, nesta terça-feira (1º), o veto do Executivo ao Projeto de Lei 11.796/25, que assegura a destinação de recursos públicos para a compra de fraldas, medicamentos, alimentos especiais e outros insumos essenciais a pessoas com deficiência.

A votação contou com 27 votos contrários ao veto e nenhum favorável.

A proposta, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e dos vereadores Marquinhos Trad (PDT), Ronilço Guerreiro (PODEMOS) e Jean Ferreira (PT), prevê que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, possa cumprir decisões judiciais mediante o depósito de até R$ 12,5 mil.

O valor seria repassado diretamente aos beneficiários, que teriam até 180 dias para adquirir os itens necessários.

Durante a sessão, mães atípicas acompanharam a votação do plenário e foram citadas por diversos parlamentares como símbolo da luta por políticas públicas mais inclusivas.

O Executivo havia vetado a proposta sob o argumento de que o projeto trata de matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. A justificativa, no entanto, não convenceu os vereadores.

Com a derrubada do veto, o projeto retorna ao expediente da Casa e seguirá para promulgação.

