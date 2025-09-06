Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Câmara discute criação de Horto Florestal na região norte de Campo Grande

O evento acontecerá no Auditório do Bloco C da Universidade Católica Dom Bosco

06 setembro 2025 - 13h14Sarah Chaves
Área da proposta da região NorteÁrea da proposta da região Norte   (Google Earth)

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, na próxima segunda-feira (9), às 18h30, uma Audiência Pública para discutir a criação de um Horto Florestal na região norte da cidade. O evento acontecerá no Auditório do Bloco C da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na Avenida Tamandaré, 6000, no Jardim Seminário.

A proposta é transformar uma área verde de propriedade da prefeitura em um espaço voltado à convivência comunitária e à preservação ambiental. Entre as ideias em discussão estão a implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre e o plantio de árvores frutíferas. A iniciativa também busca envolver moradores da região, associações de bairro e estudantes da UCDB.

“Queremos que esse espaço seja útil para a população, um lugar para lazer, prática de atividades físicas e educação ambiental”, afirma o vereador Ronilço Guerreiro, responsável pela proposta da audiência e presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara.

Além da estrutura de lazer, será debatida a importância da conservação da área, que abriga uma lagoa com potencial ambiental significativo.

A audiência terá transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube oficial da Casa de Leis.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito Juliano Ferro
Política
Juiz marca audiência de instrução em caso de falsidade ideológica eleitoral em Ivinhema
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Política
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado
O aconteceu na noite de ontem
Política
Homem é morto durante briga em jogo de dominó em Paranaíba
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Política
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Marcelo Bertoni -
Agronegócio
Bertoni alerta que incentivos aos produtores serão reformados devido à mudança do ICMS
Deputado Gervásio Maia
Política
Relator da LDO 2026 solicita mais prazo para análise diante do recorde de emendas
Projeto do Executivo abre brecha para aumento do IPTU sem aval da Câmara
Política
Projeto do Executivo abre brecha para aumento do IPTU sem aval da Câmara
Foto: MSGÁS
Política
Deputados votam projeto que amplia financiamentos da MSGÁS para R$ 350 milhões

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS