Câmara discute criação de Horto Florestal na região norte de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, na próxima segunda-feira (9), às 18h30, uma Audiência Pública para discutir a criação de um Horto Florestal na região norte da cidade. O evento acontecerá no Auditório do Bloco C da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na Avenida Tamandaré, 6000, no Jardim Seminário.

A proposta é transformar uma área verde de propriedade da prefeitura em um espaço voltado à convivência comunitária e à preservação ambiental. Entre as ideias em discussão estão a implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre e o plantio de árvores frutíferas. A iniciativa também busca envolver moradores da região, associações de bairro e estudantes da UCDB.

“Queremos que esse espaço seja útil para a população, um lugar para lazer, prática de atividades físicas e educação ambiental”, afirma o vereador Ronilço Guerreiro, responsável pela proposta da audiência e presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara.

Além da estrutura de lazer, será debatida a importância da conservação da área, que abriga uma lagoa com potencial ambiental significativo.

A audiência terá transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube oficial da Casa de Leis .

