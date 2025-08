Câmara dos Deputados tem sessão cancelada após protesto contra prisão de Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão desta terça-feira (5) e convocou uma reunião de emergência com os líderes partidários para esta quarta-feira (6).

A decisão ocorreu após deputados da oposição realizarem um protesto no plenário contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pelas redes sociais, Motta afirmou que acompanha o cenário desde o início do dia e que a medida visa preservar o diálogo e a institucionalidade.

“Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento”, escreveu o presidente da Casa no X (antigo Twitter).

Obstrução no plenário

O ato de protesto foi protagonizado por parlamentares aliados de Bolsonaro, que ocuparam a mesa da presidência da Câmara e usaram fitas adesivas na boca, simbolizando censura por parte do Judiciário.

A mobilização foi classificada por opositores como uma tentativa de "chantagem política" para impedir o avanço da pauta legislativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também