“Câmara é local de muita baixaria”, diz Soraya

A Senadora Soraya Thronicke (PSL), disse na manhã desta segunda-feira (8) durante entrevista no programa Tribuna Livre da rádio 95 FM, que a Câmara Federal "é local de muita baixaria ainda”.

Soraya deu a declaração “polêmica” após ser questionada sobre o clima no Senado com a derrota do ex-presidente Renan Calheiros.

Durante entrevista que começou com a reforma da Previdência, o entrevistador, Ben-Hur Ferreira, perguntou a parlamentar sobre a situação na Casa de Leis.

Para Soraya a oposição no Senado está em harmonia sobre a questão da CPI da “Lava Toga”. Ela pontuou que “ há parlamentares, às vezes até da Câmara, pressionando dentro do Senado para retirar a assinatura, porque a ordem foi que tudo que tivesse deles na "Lava Toga" iria dar continuidade”.

A senadora também falou das viagens internacionais a China e a Israel.

"Lava Toga"

A CPI da “Lava Toga” tem como objetivo investigar o chamado “ativismo judicial” em tribunais superiores. A segunda tentativa de criar a CPI foi arquivada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) no dia 26 de março.

Segundo Alcolumbre, houve a necessidade do arquivamento devido algumas assinaturas que estavam faltando no requerimento de instauração.

De acordo com o senador, as assinaturas retiradas foram dos senadores Eduardo Gomes (SD-TO), e Tasso Jereissatti (PSDB-CE).

O requerimento que averiguaria a atuação dos tribunais superiores deu entrada e foi protocolado pelo senador Alessandro Vieira (PPS-SE).

