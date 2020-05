Câmara fará reunião sobre mensalidades de universidades particulares da capital

Uma reunião, que terá como tema a redução das mensalidades em universidades particulares de Campo Grande durante a pandemia de coronavírus, acontecerá nessa segunda-feira (18), na Câmara de Vereadores.

O debato terá inicio às 09:00 e o público poderá acompanhar de forma online, tudo será transmitido pelo Facebook da casa de leis e o público pode interagir utilizando a caixa de comentários da publicação, para acessar a página clique aqui.

Na reunião, além dos vereadores da capital, também estarão presentes o superintendente do Procon (Superintendência de Orientaç?o e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul, Marcelo Salom?o, e também um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O debate foi proposto pelo vereador Betinho, que integra a Comiss?o Especial de Apoio ao Combate da Covid-19 e preside a Comiss?o Permanente de Assistência Social da Casa de Leis.

