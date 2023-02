Câmara lamenta morte de ex-vereador Tetsuo Arashiro

A Câmara Municipal de Campo Grande comunicou o falecimento do ex-vereador Tetsuo Arashiro, aos 83 anos, ocorrido na tarde dessa segunda-feira (27). Arashiro foi vereador entre os anos de 1977 a 1990, tendo no ano de 1982 assumido a presidência da Casa.

Tetsuo Arashiro já foi presidente da Associação Okinawa de Campo Grande no período de 2001 a 2006, sendo bastante conhecido na comunidade japonesa. Ele foi dentista e trabalhou durante vários anos na Santa Casa da Capital. Arashiro deixou três filhos.

O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, manifestou suas condolências à família e amigos, em nome de todos os parlamentares e funcionários. Durante a sessão, Moção de Pesar foi apresentada em nome de todos os vereadores.

