Câmara Municipal aprova PL que incentiva o uso de máscaras caseiras

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (14), em regime de urgência, o projeto de lei n. 9.734/20, que visa estimular a produção e uso de máscaras caseiras na capital.

A proposta elaborada pela vereadora, Enfermeira Cida Amaral, tem o objetivo de conter o avanço da pandemia do coronavírus em Campo Grande.

“O projeto segue o posicionamento oficial de diversos países que estão conseguindo diminuir o contágio com essa prática. É importante destacar que a medida prevista no projeto também vai ao encontro do entendimento do Ministério da Saúde, o qual orienta a proteção com modelos simples, de pano, que também funcionam como barreiras para propagação da doença”, justificou.

Conforme o texto, a Prefeitura através dos órgãos competentes deverá estimular a produção e o uso do material, o que também evita que a população utilize as máscaras cirúrgicas, voltadas para os profissionais da saúde que atuam no combate a doença.

