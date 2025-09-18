Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica

A Câmara Municipal de Campo Grande discute melhorias e a inclusão da sociedade na comissão responsável pela mitigação dos efeitos da Rota Bioceânica na região. Nesse contexto, o Comitê Popular do Grande Lageado passará a participar das discussões, lembrando que a cidade está no "coração do projeto".



O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, informou ao JD1 Notícias nesta quinta-feira (18) que o movimento popular foi incluído nas reuniões da frente parlamentar, que acontecem mensalmente. O objetivo é preparar legislação sobre a Rota Bioceânica, que será replicada nos municípios por onde a rota passa.

"Então, eles estão sendo incluídos na discussão oficial da frente parlamentar, que se reúne uma vez por mês a fim de preparar uma legislação sobre a Rota Bioceânica, que vai ser replicada nos municípios por onde a rota passa. É uma reunião de trabalho, não é política, é fechada, com participação do governo do estado, da prefeitura de Campo Grande e da Câmara, por meio da frente parlamentar", explicou Papy.

Segundo o vereador, "nós ainda não havíamos falado com a parte popular. Hoje combinamos que eles vão fazer parte dessa discussão, para apresentar os pontos sociais relacionados à Rota".

A Rota Bioceânica é aguardada por diversos setores da sociedade. Papy já destacou em outro momento que o projeto representa "um grande desenvolvimento para Campo Grande" e reforçou que "a Câmara Municipal tem que estar no centro desse debate".

