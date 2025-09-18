Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica

O presidente da Casa de Leis, Papy, afirmou que o comitê passará a participar das reuniões da frente parlamentar que tratam da mitigação dos impactos na região

18 setembro 2025 - 11h23Vinícius Santos     atualizado em 18/09/2025 às 11h28
Epaminondas Vicente Neto, o Papy - Epaminondas Vicente Neto, o Papy -   (Foto: Sarah Chaves)

A Câmara Municipal de Campo Grande discute melhorias e a inclusão da sociedade na comissão responsável pela mitigação dos efeitos da Rota Bioceânica na região. Nesse contexto, o Comitê Popular do Grande Lageado passará a participar das discussões, lembrando que a cidade está no "coração do projeto".
 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, informou ao JD1 Notícias nesta quinta-feira (18) que o movimento popular foi incluído nas reuniões da frente parlamentar, que acontecem mensalmente. O objetivo é preparar legislação sobre a Rota Bioceânica, que será replicada nos municípios por onde a rota passa.

"Então, eles estão sendo incluídos na discussão oficial da frente parlamentar, que se reúne uma vez por mês a fim de preparar uma legislação sobre a Rota Bioceânica, que vai ser replicada nos municípios por onde a rota passa. É uma reunião de trabalho, não é política, é fechada, com participação do governo do estado, da prefeitura de Campo Grande e da Câmara, por meio da frente parlamentar", explicou Papy.

Segundo o vereador, "nós ainda não havíamos falado com a parte popular. Hoje combinamos que eles vão fazer parte dessa discussão, para apresentar os pontos sociais relacionados à Rota".

A Rota Bioceânica é aguardada por diversos setores da sociedade. Papy já destacou em outro momento que o projeto representa "um grande desenvolvimento para Campo Grande" e reforçou que "a Câmara Municipal tem que estar no centro desse debate".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cármem Lúcia e Jair Bolsonaro -
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Vereadores votam abertura de créditos e remanejamento de recursos da prefeitura
Imagem: Reprodução
Política
Proposta de ampliação da lei de atendimento a pessoas com TEA será votada na ALEMS
Um dos atos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília -
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Reuniao aconteceu nesta quarta-feira
Política
Hospital Regional recebe Selo FAST-Infra por práticas sustentáveis e de governança
Dagoberto e Soraya
Política
Dagoberto Nogueira assume liderança da Bancada Federal de MS em Brasília
Deputado Estadual, Zé Teixeira
Política
Deputado solicita intervenções emergenciais na MS-270
Bolsonaro recebe alta hospitalar e é diagnosticado com câncer
Política
Bolsonaro recebe alta hospitalar e é diagnosticado com câncer

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão