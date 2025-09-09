Câmara Municipal pauta três projetos para votação na sessão desta terça-feira

Na sessão ordinária da próxima terça-feira (9), três projetos de lei estarão em pauta para primeira e segunda discussão e votação na Câmara Municipal de Campo Grande.

Em primeira discussão, será analisado o Projeto de Lei 11.802/25, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro, que propõe a instalação de bebedouros públicos em praças e parques da Capital. A medida tem como objetivo garantir o acesso gratuito à água potável e incentivar a hidratação da população. Segundo a vereadora, a proposta atende a uma demanda crescente dos cidadãos e segue o exemplo de legislações semelhantes já adotadas em outros municípios do país.

Também em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.892/25, apresentado pelo vereador Dr. Victor Rocha, que cria o programa “Voluntários da Saúde”. A iniciativa visa promover ações educativas, preventivas e de triagem básica em saúde física e mental, além de atividades voltadas ao bem-estar psicossocial da população. As ações deverão ser realizadas por profissionais e estudantes voluntários da área da saúde, preferencialmente em espaços públicos como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários.

Por fim, será apreciado em segunda discussão o Projeto de Lei 11.698/25, de autoria do vereador Flávio Cabo Almi, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser celebrado anualmente em 15 de junho. O Johrei é descrito na proposta como um método de canalização da Energia Espiritual — ou Luz Divina — utilizado como forma de oração e purificação espiritual, com o propósito de transformar a desarmonia em harmonia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também