Política

Câmara Municipal pauta três projetos para votação na sessão desta terça-feira

As propostas tratam sobre voluntariado na saúde, instalação de bebedouros em parques e praças e o Dia do Johrei

09 setembro 2025 - 08h52
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo GrandeMesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande   (Izaias Medeiros)

Na sessão ordinária da próxima terça-feira (9), três projetos de lei estarão em pauta para primeira e segunda discussão e votação na Câmara Municipal de Campo Grande.

Em primeira discussão, será analisado o Projeto de Lei 11.802/25, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro, que propõe a instalação de bebedouros públicos em praças e parques da Capital. A medida tem como objetivo garantir o acesso gratuito à água potável e incentivar a hidratação da população. Segundo a vereadora, a proposta atende a uma demanda crescente dos cidadãos e segue o exemplo de legislações semelhantes já adotadas em outros municípios do país.

Também em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.892/25, apresentado pelo vereador Dr. Victor Rocha, que cria o programa “Voluntários da Saúde”. A iniciativa visa promover ações educativas, preventivas e de triagem básica em saúde física e mental, além de atividades voltadas ao bem-estar psicossocial da população. As ações deverão ser realizadas por profissionais e estudantes voluntários da área da saúde, preferencialmente em espaços públicos como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários.

Por fim, será apreciado em segunda discussão o Projeto de Lei 11.698/25, de autoria do vereador Flávio Cabo Almi, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser celebrado anualmente em 15 de junho. O Johrei é descrito na proposta como um método de canalização da Energia Espiritual — ou Luz Divina — utilizado como forma de oração e purificação espiritual, com o propósito de transformar a desarmonia em harmonia.

