Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Câmara Municipal registra crescimento de 170% nas indicações em 2025

Produção inclui projetos de lei, audiências públicas e ações nos bairros

19 dezembro 2025 - 12h51Sarah Chaves
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou 535 projetos ao longo de 2025, com propostas voltadas a áreas como educação, habitação, inclusão, assistência social, cultura, desenvolvimento econômico e planejamento financeiro. No mesmo período, os vereadores apresentaram mais de 54 mil indicações por melhorias, atendendo demandas da população nas sete regiões da cidade.

Ao todo, foram realizadas 75 sessões ordinárias, com debates e votações de projetos de lei apresentados tanto pelos parlamentares quanto pelo Executivo municipal. Também ocorreram 57 audiências públicas, além de encontros externos promovidos pela Casa de Leis, incluindo debates em aldeias indígenas e em universidades.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, avaliou como expressiva a produção legislativa no ano e destacou que a agenda de plenário foi amplamente ocupada pelas atividades parlamentares. Segundo ele, a Câmara manteve atuação fiscalizadora e independente, incluindo a instalação de uma CPI voltada à defesa dos usuários do transporte público.

Além da produção legislativa, a Câmara intensificou a atuação nos bairros, transformando demandas da população em indicações encaminhadas a órgãos públicos, principalmente à Prefeitura de Campo Grande. Foram protocoladas 54,3 mil indicações em 2025, aumento de quase 170% em relação a 2024, quando cerca de 20 mil pedidos foram registrados.

Entre as solicitações mais recorrentes estão serviços de tapa-buracos, encascalhamento, troca de lâmpadas, poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, limpeza de terrenos e demandas na área da saúde, além de pedidos direcionados à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Como parte das ações, a Câmara antecipou a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo à prefeitura, com a finalidade de viabilizar a retomada de serviços de manutenção urbana.

Durante as sessões, a tribuna também foi utilizada para a discussão de temas de interesse coletivo, com a participação de representantes de bairros, entidades assistenciais, hospitais e da Defensoria Pública. Violência obstétrica, cooperativismo, pecuária, futebol, saúde mental e impasses em obras estiveram entre os assuntos debatidos ao longo do ano.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado federal, Beto Pereira (PSDB)
Política
Beto Pereira apresenta balanço de emendas destinadas a MS
Secretário Rodrigo Perez
Política
Secretário de Governo descarta candidatura nas eleições de 2026
Lei favorece emprestimos para obras de infraestrutura na Capital
Política
Novas leis autorizam empréstimos de até R$ 156 milhões para obras e infraestrutura na Capital
Lula concedeu entrevista coletiva
Política
Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão
Sessão ordinária na Câmara Municipal
Política
Câmara encerra ano legislativo com votação de pacote de projetos
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026
Política
ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025
Augusto Heleno
Política
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Política
Relator muda texto do PL da Dosimetria para limitar alcance

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande