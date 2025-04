Câmara promove audiência pública sobre situação da BR-163, em MS

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande promove, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), na próxima segunda-feira (7), a partir das 9h, uma audiência pública sobre a situação da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

A audiência pública “BR-163: Concessão, Inadimplência e seus Impactos”, ocorre no âmbito da Comissão Temporária de Acompanhamento do Processo de Relicitação ou Repactuação do Contrato de Concessão da BR-163/MS da Alems, e tem como objetivo discutir medidas emergenciais diante da situação crítica da concessão da rodovia para a concessionária CCR MSVia.

Para o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, a audiência é essencial para definir como prosseguir com a situação em torno da concessão da rodovia no Estado.

“Essa audiência é fundamental para os campo-grandenses e se faz necessário que a Câmara Municipal de Campo Grande sedie esse debate, finalizando a rodada de discussões sobre a concessão da BR-163 que o deputado Junior Mochi propôs em todo o interior de Mato Grosso do Sul. Esse problema precisa ser discutido amplamente, pois a CCR MSVia deixou a desejar. Desde o início da sua operação em Mato Grosso do Sul, ela levou o dinheiro do consumidor e o penalizou com um serviço de péssima qualidade. São inúmeros acidentes registrados na rodovia que poderiam ser evitados com a duplicação prometida, mas que não aconteceu”, comentou.

O deputado estadual Júnior Mochi, membro da Comissão Temporária de Relicitação na Assembleia Legislativa, destacou a importância da Câmara como cenário de debate. “A Câmara Municipal é o poder que representa a população da Capital, que é muito afetada pelos problemas decorrentes da inadimplência da concessionária responsável pela BR-163. A união entre os legislativos Estadual e Municipal é muito importante para alcançarmos nossos objetivos”, enfatizou.

O vereador Professor Riverton, que havia promovido uma Audiência Pública na Câmara Municipal para cobrar os investimentos que deveriam ser executados na rodovia, comemorou a realização do novo debate.

“Essa Audiência é um passo fundamental para cobrarmos respostas concretas sobre a BR-163. O problema não afeta apenas Campo Grande, mas vários municípios que dependem dessa rodovia para o dia a dia da população e o desenvolvimento econômico. Unindo forças com a Assembleia Legislativa e demais autoridades, queremos uma solução definitiva para garantir segurança e respeito a quem trafega por aqui todos os dias”, pontuou.

