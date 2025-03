CÃ¢mara realiza audiÃªncia sobre a CPI do Transporte em Campo Grande; acompanhe

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta segunda-feira (31) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte em Campo Grande, que investiga as denúncias contra o Consórcio Guaicurus.

A CPI, que é formada pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Júnior Coringa, Luiza Ribeiro e Maicon Nogueira, que terão até julho para concluir as investigações sobre a idade média da frota de ônibus da Capital, equilíbrio financeiro contratual e a fiscalização do serviço pela prefeitura campo-grandense.

No total, a CPI recebeu desde o dia 25 de março, um total de 78 denúncias, sendo 62 delas via WhatsApp, 8 formulários, 5 e-mails, 2 ligações e uma presencial.

É investigada a precariedade da frota, superlotação em horários de pico, falta de linhas, falta de manutenção em terminais, insegurança para os usuários e problemas com o comportamento dos motoristas.

