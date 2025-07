Câmara realiza reunião para alinhar estratégias sobre Corredor Bioceânico em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu, na manhã desta segunda-feira (14), uma reunião de trabalho para debater os impactos e oportunidades da implantação do Corredor Bioceânico em Mato Grosso do Sul.

O encontro foi organizado pela Frente Parlamentar criada para acompanhar o tema e contou com a participação de representantes do Sebrae, OAB/MS, Receita Federal, Prefeitura Municipal, Escritório Estratégico de Tarapacá (Chile), além do Setlog (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de MS).

Com foco no desenvolvimento econômico e social da Capital, a reunião teve como objetivo mapear demandas, alinhar estratégias e preparar Campo Grande para ocupar posição de destaque na nova rota comercial que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, por meio dos portos chilenos.

Durante o encontro, foram discutidas medidas essenciais para o fortalecimento da infraestrutura e da competitividade da cidade.

Entre as sugestões estão a criação de incentivos para atrair empresas de transporte e logística, a implantação de centros de distribuição voltados à importação e exportação, a qualificação da mão de obra com ênfase no ensino de línguas estrangeiras, o fortalecimento do setor hoteleiro e turístico, além da retomada das discussões sobre a operação do Porto Seco de Campo Grande.

O vereador Ronilço Guerreiro, coordenador da Frente Parlamentar, destacou o papel articulador da Câmara no processo.

“A Câmara precisa ser provocada pelas entidades para levar essas demandas ao Executivo, de forma que possamos criar um ambiente favorável para o Corredor Bioceânico aqui em Campo Grande, incentivando o empreendedorismo e capacitando a população”, afirmou.

Também presente na reunião, o vereador Maicon Nogueira defendeu o engajamento institucional como forma de garantir protagonismo à Capital. O vereador Dr. Lívio também participou do encontro.

A Frente Parlamentar seguirá promovendo encontros com os setores envolvidos e encaminhando as propostas debatidas ao Executivo Municipal e demais instâncias responsáveis.

O objetivo é consolidar um ambiente institucional propício ao desenvolvimento sustentável da cidade dentro do novo contexto internacional que se desenha com o avanço do Corredor Bioceânico.

