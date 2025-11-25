Câmara vota criação de educação especializada para alunos com altas habilidades

O Projeto de Lei 11.710/25, que prevê a criação de educação especializada para estudantes com altas habilidades na rede municipal de ensino, é o destaque da pauta de votação da Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (25). A proposta, de autoria do vereador Neto Santos, estabelece diretrizes para o atendimento desse público, incluindo currículos, métodos e recursos específicos, além de possibilidades de aceleração escolar e enriquecimento curricular ou lúdico.

Além do projeto voltado à educação, outros quatro Projetos de Lei serão analisados pelos vereadores durante a sessão ordinária.

Entre eles, os Projetos de Lei 12.160/25 e 12.161/25, ambos de autoria do Executivo, que autorizam a doação de imóveis, com encargos, às empresas Comércio Atacadista Garlic do Brasil Ltda., no Polo Empresarial Oeste, e G3S Comércio e Indústria de Ferro e Aço, no Parque Lageado. As propostas exigem a assinatura de Termo de Compromisso e preveem a reversão das áreas ao Município em caso de descumprimento, com o objetivo de estimular a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da Capital.

Também está na pauta o Projeto de Lei 11.646/2025, apresentado pelo vereador Leinha, que altera a legislação referente aos Ecopontos Culturais. A mudança pretende garantir que esses espaços sejam instalados prioritariamente em regiões com maior vulnerabilidade social, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo o desenvolvimento comunitário.

Completa a lista o Projeto de Lei 12.019/25, do vereador Beto Avelar, que inclui no Calendário Oficial de Campo Grande o Dia Municipal de Atenção aos Acidentes com Escorpiões, a ser lembrado anualmente em 16 de agosto.

A sessão está marcada para as 9 horas, com acompanhamento presencial ou pelas transmissões ao vivo da TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis.

