Política

Câmara vota criação de educação especializada para alunos com altas habilidades

Durante a sessão os vereadores também analisam propostas nas áreas econômica e cultural

25 novembro 2025 - 08h36Sarah Chaves
Foto: Izaias Medeiros  

O Projeto de Lei 11.710/25, que prevê a criação de educação especializada para estudantes com altas habilidades na rede municipal de ensino, é o destaque da pauta de votação da Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (25). A proposta, de autoria do vereador Neto Santos, estabelece diretrizes para o atendimento desse público, incluindo currículos, métodos e recursos específicos, além de possibilidades de aceleração escolar e enriquecimento curricular ou lúdico.

Além do projeto voltado à educação, outros quatro Projetos de Lei serão analisados pelos vereadores durante a sessão ordinária.

Entre eles, os Projetos de Lei 12.160/25 e 12.161/25, ambos de autoria do Executivo, que autorizam a doação de imóveis, com encargos, às empresas Comércio Atacadista Garlic do Brasil Ltda., no Polo Empresarial Oeste, e G3S Comércio e Indústria de Ferro e Aço, no Parque Lageado. As propostas exigem a assinatura de Termo de Compromisso e preveem a reversão das áreas ao Município em caso de descumprimento, com o objetivo de estimular a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da Capital.

Também está na pauta o Projeto de Lei 11.646/2025, apresentado pelo vereador Leinha, que altera a legislação referente aos Ecopontos Culturais. A mudança pretende garantir que esses espaços sejam instalados prioritariamente em regiões com maior vulnerabilidade social, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo o desenvolvimento comunitário.

Completa a lista o Projeto de Lei 12.019/25, do vereador Beto Avelar, que inclui no Calendário Oficial de Campo Grande o Dia Municipal de Atenção aos Acidentes com Escorpiões, a ser lembrado anualmente em 16 de agosto.

A sessão está marcada para as 9 horas, com acompanhamento presencial ou pelas transmissões ao vivo da TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis.

Secretários deixam governo em março para disputar eleições
Política
Secretários deixam governo em março para disputar eleições
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
Política
Assembleia Legislativa pauta quatro projetos de lei nesta terça-feira
Dinheiro apreendido em uma das fases da Operação Lama Asfáltica -
Justiça
STJ nega liberação de bens da família Amorim, alvo da Operação Lama Asfáltica
O governador Eduardo Riedel afirmou que o Estado manterá a cooperação
Política
'MS Ativo Municipalismo 2' terá mais R$ 1 bilhão para municípios em 2026
Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado (22)
Política
Juíza homologa prisão de Bolsonaro após audiência de custódia e STF analisa caso nesta segunda
Apoiadores do ex-presidente em frente a Superintendencia da PF
Política
Bolsonaro recebe visita de médico e advogados neste domingo
Visita tem certos horários
Política
Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF
Lula participa do fórum na África do Sul
Política
Lula defende diálogo e liderança do Ibas em temas internacionais
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Ministros defendem decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro
Tornozeleira foi violada
Política
VÍDEO: Bolsonaro confessa que usou ferro quente para romper tornozeleira

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital