Câmara vota hoje reajuste no salário-base de profissionais da saúde

A Câmara Municipal de Campo Grande vota nesta terça-feira (2), a partir das 9h, cinco projetos, entre eles a proposta que aumenta o salário-base da terceira classe dos profissionais da saúde da prefeitura.

O Projeto de Lei Complementar 1005/25, de autoria do Executivo, altera a Lei Complementar 381/2020 e estabelece quatro reajustes sucessivos no salário-base da categoria:

- R$ 150 em novembro de 2025;

- R$ 200 em novembro de 2026;

- R$ 200 em novembro de 2027;

- R$ 200 em abril de 2028.

Segundo a prefeitura, o reajuste foi construído em acordo com o Sisem, aprovado pela categoria e elaborado em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em primeira discussão, os vereadores analisam o Projeto de Lei 11.709/25, do vereador Flávio Cabo Almi, que determina que terrenos públicos no perímetro urbano sejam identificados com placa contendo matrícula e informação de que pertencem ao acervo municipal.

Outras três propostas serão votadas em segunda discussão, como o PL 11.646/2025, do vereador Leinha, que prioriza a implantação de Ecopontos Culturais em áreas de maior vulnerabilidade social;

PL 11.710/25, do vereador Neto Santos, que cria educação especializada para estudantes com altas habilidades na rede municipal, com métodos e currículos específicos, enriquecimento e possibilidade de aceleração escolar;

PL 12.019/25, de autoria do vereador Beto Avelar e coautores, que inclui no Calendário Oficial o Dia Municipal de Atenção aos Acidentes com Escorpiões, em 16 de agosto.

Na Palavra Livre, Paulo Pereira, síndico do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste (antiga rodoviária), falará sobre obras inacabadas no entorno, a convite do vereador Otávio Trad.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube da Casa de Leis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também