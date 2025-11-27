Menu
Câmara vota Plano Plurianual 2026-2029 com 347 emendas

O PPA estabelece diretrizes e metas da administração municipal

27 novembro 2025 - 09h20Sarah Chaves
Foto: Izaias Medeiros  

A Câmara Municipal de Campo Grande vota nesta quinta-feira (27) o Projeto de Lei 12.050/25, que institui o Plano Plurianual (PPA) para 2026 a 2029. A proposta do Executivo recebeu 347 emendas dos vereadores e será analisada em primeira discussão durante a sessão ordinária, seguida de sessão extraordinária para a segunda votação.

O PPA é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração municipal, orienta a definição de prioridades e auxilia na implementação de políticas públicas e no desenvolvimento sustentável da cidade.

O relator do projeto é o vereador Otávio Trad, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara. A proposta contempla recursos distribuídos em oito eixos: Desenvolvimento Sustentável, Empreendedorismo, Inovação, Emprego e Renda; Educação e Qualidade do Ensino Público; Cuidado com a Saúde; Infraestrutura, Logística, Mobilidade e Planejamento Urbano; Cidadania, Proteção Social e Habitação; Cultura, Esporte, Lazer e Bem-Estar Animal; e Eficiência da Máquina Pública, Governança e Gestão.

Em outubro, a Câmara promoveu audiência pública para debater o PPA com a participação da população. Até o fim do ano, os vereadores também devem votar o Projeto de Lei 12.049/25, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assembleia Nov25 Square

