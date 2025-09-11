Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Câmara Municipal vota projeto social "Voluntários na Saúde"

O programa de autoria do Dr. Victor Rocha, pretende fornecer serviços essenciais de saúde a espaços públicos de Campo Grande

11 setembro 2025 - 10h22Sarah Chaves
Foto: Izaias MedeirosFoto: Izaias Medeiros  

Na sessão ordinária desta quinta-feira (11), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande discutirão importantes projetos de lei, incluindo um que visa criar o programa "Voluntários na Saúde", um passo significativo para fortalecer o atendimento à saúde pública por meio da participação ativa de voluntários.

O Projeto de Lei 11.892/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, propõe ações educativas, preventivas e de triagem básica, tanto na saúde física quanto mental, com o apoio de profissionais e estudantes da área da saúde. O projeto visa atingir a população em diversos espaços públicos, como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários.

Com a colaboração de voluntários, o programa pretende fornecer serviços essenciais de saúde e bem-estar psicossocial, aliviando, assim, a pressão sobre o sistema público de saúde, além de contribuir para a promoção da saúde integral da população.

Ordem do Dia

Os vereadores também votarão o Projeto de Lei 11.802/25, da vereadora Luiza Ribeiro, que propõe a instalação de bebedouros públicos em praças e parques da cidade, incentivando a hidratação da população e promovendo o acesso à água potável. Essa medida visa atender uma necessidade crescente de melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar um ambiente mais saudável para os cidadãos, especialmente em locais públicos de grande circulação.

Outro tema que estará em pauta é o veto do Executivo ao Projeto de Lei 11.767/25, que institui o Programa Municipal de Transparência na Assistência Farmacêutica na Rede Municipal de Saúde. A proposta visa garantir a transparência na gestão de medicamentos nas unidades de saúde, garantindo à população informações claras sobre a disponibilidade de medicamentos essenciais. Contudo, a prefeitura alega que a implementação dessa medida demandaria grandes investimentos em recursos humanos, tecnológicos e operacionais, considerando-a inviável neste momento.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

João Henrique Miranda Soares Catan e Jair Messias Bolsonaro -
Política
Deputado de MS tenta habeas corpus para Bolsonaro no STF e tem pedido negado
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
Eduardo Riedel -
Polícia
Riedel anuncia adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores estaduais
Manifestantes pedem fechamento do STF -
Política
Fux diz que protestos pedindo intervenção no STF não configuram crime "propósitos sociais"
Projeto é do deputado Roberto Hashioka
Política
PL que impõe repasse de verbas mediante certidões criminais vai à redação final
Proposta deverá ser votada em breve
Política
Câmara aprova urgência para votar vale-refeição para entregadores
Bolsonaro
Brasil
AO VIVO - Fux absolve Bolsonaro de todas as acusações sobre denúncia de trama golpista
Manifestantes pedem "Intervenção Militar" -
Política
Fux fala em "propósitos sociais" e não vê crime em acampamentos golpistas
Ângelo Chaves Guerreiro -
Interior
Ex-prefeito de Três Lagoas e construtora são condenados a devolver R$ 7,3 milhões
Paulo Duarte e Pedrossian Neto são cogitados no PSDB
Política
Cotados pelo PSDB, deputados estaduais avaliam migração para o partido tucano

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe