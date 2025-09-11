Câmara Municipal vota projeto social "Voluntários na Saúde"

Na sessão ordinária desta quinta-feira (11), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande discutirão importantes projetos de lei, incluindo um que visa criar o programa "Voluntários na Saúde", um passo significativo para fortalecer o atendimento à saúde pública por meio da participação ativa de voluntários.

O Projeto de Lei 11.892/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, propõe ações educativas, preventivas e de triagem básica, tanto na saúde física quanto mental, com o apoio de profissionais e estudantes da área da saúde. O projeto visa atingir a população em diversos espaços públicos, como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários.



Com a colaboração de voluntários, o programa pretende fornecer serviços essenciais de saúde e bem-estar psicossocial, aliviando, assim, a pressão sobre o sistema público de saúde, além de contribuir para a promoção da saúde integral da população.

Ordem do Dia

Os vereadores também votarão o Projeto de Lei 11.802/25, da vereadora Luiza Ribeiro, que propõe a instalação de bebedouros públicos em praças e parques da cidade, incentivando a hidratação da população e promovendo o acesso à água potável. Essa medida visa atender uma necessidade crescente de melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar um ambiente mais saudável para os cidadãos, especialmente em locais públicos de grande circulação.

Outro tema que estará em pauta é o veto do Executivo ao Projeto de Lei 11.767/25, que institui o Programa Municipal de Transparência na Assistência Farmacêutica na Rede Municipal de Saúde. A proposta visa garantir a transparência na gestão de medicamentos nas unidades de saúde, garantindo à população informações claras sobre a disponibilidade de medicamentos essenciais. Contudo, a prefeitura alega que a implementação dessa medida demandaria grandes investimentos em recursos humanos, tecnológicos e operacionais, considerando-a inviável neste momento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também