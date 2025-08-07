Menu
Política

Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico

As propostas serão analisadas em segunda discussão

07 agosto 2025 - 09h51Sarah Chaves

Duas propostas voltadas à área da saúde estão na pauta de discussão e votação da sessão desta quinta-feira, 7 de agosto, na Câmara Municipal de Campo Grande. A sessão começa às 9 horas e será transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube oficial da Casa de Leis.

Em segunda discussão, os vereadores votarão o Projeto de Lei n. 11.463/24, de autoria do vereador Epaminondas Neto, o Papy, que propõe a criação do Programa Municipal de Conscientização e Combate ao Consumo de Cigarro Eletrônico. A iniciativa prevê a realização de eventos, palestras, seminários, campanhas e debates sobre os riscos à saúde associados ao uso de cigarros eletrônicos e produtos derivados, promovendo ações de conscientização.

Também em segunda discussão, será votado o Projeto de Lei n. 11.476/2024, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o programa “Se Cuida Jovem”. O objetivo é incentivar os jovens de Campo Grande a realizarem acompanhamento regular de saúde. A proposta contempla ações diretas, eventos e campanhas educativas voltadas ao autocuidado e à prevenção, com foco em temas como saúde sexual, métodos contraceptivos e saúde mental, por meio de políticas públicas e serviços específicos para esse público.

