Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país

O projeto de lei busca garantir resposta imediata em casos de violência e proteger profissionais da área da saúde

18 outubro 2025 - 17h15Sarah Chaves

A Deputada Federal Camila Jara (PT-MS) apresentou o Projeto de Lei que propõe a obrigatoriedade da implantação do "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde públicas, privadas ou conveniadas de estados e municípios do Brasil. O objetivo é garantir respostas rápidas em situações de violência ou ameaça, oferecendo mais proteção a médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, vigias, seguranças e demais profissionais da saúde e do suporte hospitalar.

A proposta determina que o dispositivo seja integrado ao Centro de Operações de Segurança Pública (COPS), possibilitando o envio imediato de alertas à Polícia Militar com a localização exata da ocorrência. Além disso, o sistema também deve acionar a sala de segurança da unidade de saúde.

Segundo a parlamentar, a medida é uma resposta ao aumento dos episódios de agressão física, ameaças e intimidações enfrentados por profissionais da saúde. “Pesquisas mostram que as unidades de saúde são ambientes particularmente vulneráveis a episódios de violência, o que repercute negativamente tanto na proteção dos profissionais quanto na experiência do usuário do sistema de saúde. Nesse contexto, a proposta de implantação do “Botão do Pânico” em todas as unidades de saúde públicas, privadas ou conveniadas apresenta-se como medida indispensável para garantir condições seguras de trabalho e uma prestação de serviço eficaz e humanizada”, destacou Camila Jara.

O projeto define como violência contra profissionais da saúde qualquer ação que resulte em morte, lesão corporal, dano psicológico, patrimonial, ameaça ou intimidação, relacionada ao exercício da profissão.

A implementação do sistema ocorrerá de forma gradual, priorizando as unidades com maior índice de violência, com prazo de até 720 dias para cobertura total em todo o território nacional.

 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: José cruz/Agência Brasil
Política
Ciro Gomes deixa o PDT e se filia ao PSDB após divergências no Ceará
Deputado federal, Luiz Ovando
Política
Luiz Ovando deve disputar reeleição, mas não descarta o Senado em cenário favorável
Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro.
Política
Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar festa de 15 anos da filha em casa
Prefeito participou de uma entrevista na Rádio Top ontem (16)
Política
Lucas Foroni quer "replicar' boas políticas em Brasília e prepara vice em Rio Brilhante
Parlamentar durante discurso na ALEMS
Política
Após passar por cirurgia, Pedrossian Neto anuncia retorno às atividades legislativas
Presidente da CRE, senador Nelsinho Trad
Política
Acordo do Mercosul e União Europeia será tema de audiência pública no Senado
Deputado estadual, Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira busca estruturação da assistência social em Ivinhema, Dourados e Rio Brilhante
STF dá 15 dias para DPU apresentar defesa de Eduardo Bolsonaro em ação por coação
Política
STF dá 15 dias para DPU apresentar defesa de Eduardo Bolsonaro em ação por coação
Projeto de Lei propõe incentivo a trilhas e rotas ecológicas no Estado
Política
Projeto de Lei propõe incentivo a trilhas e rotas ecológicas no Estado
Foto: Divulgação
Política
Projeto que cria cota habitacional para agentes de saúde será votado na Câmara

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande